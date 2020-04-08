新冠肺炎：外交部贊同中美攜手抗疫　斥西方將華污名化

中國外交部周三（8日）舉行例行記者會，發言人趙立堅在會上指出，中美攜手抗擊新冠肺炎疫情，對阻止全球蔓延有至關重要的作用，中方正積極向美方提供醫療物資捐助，協助美國政府在中國採購抗疫物資；但對於美方表示中國初期隱瞞疫情、缺乏透明度等說法，完全不符合事實。

趙立堅指出，留意到美國戰略界人士近日聯合發出聲明，要求中美加強防疫合作，但又指摘中國初期隱瞞疫情。對於中美兩國和國際社會的有識之士為中美合作防疫發聲，他表示讚賞和歡迎，認同病毒無國界，不分種族，是全人類面臨的共同挑戰；中方秉持人類命運共同體的理念，願意加強國際間的抗疫合作。

趙立堅強調，中方始終採取公開、透明、負責任的態度，第一時間向世界衞生組織報告疫情，又第一時間與各國分享病毒基因序列，開展專家國際合作，向其他疫情暴發國家伸出援手。希望中美相向而行，加強抗疫等領域合作，發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的中美關係。

另對外媒報道指美國總統特朗普或縮減向世衞提供資金，趙立堅認為此舉將對國際抗疫合作產生消極影響，希望各國同舟同濟，為全球抗擊疫情做出貢獻。他強調世衞在總幹事譚德塞帶領下，在推動國際抗疫合作發揮重要作用，中方將一如既往的堅定支持世衞工作。

此外，中國駐法國使館官網周日（5日）發表文章，指疫情爆發後，西方輿論不斷對中國進行無端指摘污名化，散播「中國原罪論」、「中國掩蓋疫情死亡人數真相論」等，將中國當成「替罪羊」的輿論。文中批評西方反華勢力先假借情報機構或專家之口，編造謊言後發動媒體集中炒作，導致謠言即使被拆穿，但已成功抹黑中國。

文中表示，中國能短時間內抑制疫情發展，減少染病及死亡人數，是靠不惜投入數千億人民幣的資源，全力支援武漢；而不是靠隱瞞數據、低估死亡人數。文章最後，更引用荀子的「自知者不怨人，知命者不怨天」作結尾，嘲諷在疫情中抹黑中國的政治人物。