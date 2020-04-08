新冠肺炎：疾控中心學者發論文　武漢1月已現人傳人

內地新冠肺炎疫情逐漸緩和，重災區的湖北武漢市周三（8日）正式解封。武漢疾控中心學者近日發表論文，指最早在9個類流感患者的咽拭子樣本中發現新冠病毒，且樣本早於1月採集，患者更來自不同區域，證明新冠病毒早在1月4日，便知道會人傳人。

據內媒報道，疾控中心研究人員劉滿清等人，在「自然─微生物學」（Nature Microbiology）期刊發表題為「在類流感患者中檢測2019冠狀病毒」的文章，針對武漢在去年10月6日至今年1月21日期間，出現流感症狀的640名患者的咽拭子樣本進行回顧性調查。

調查發現，武漢由去年12月初起，出現類似流感症狀的人數急劇上升，由每周平均只有75宗，至12月尾急增至1916宗。當中5男4女，年齡介乎35至71歲的9名患者的咽拭子樣本中，發現新冠病毒的RNA（核糖核酸）。他們來自武漢市內6個不同社區，且樣本最早採集時間是1月4日，證明武漢在當時已經出現社區傳播。

報道質疑，武漢市衞健委在去年12月31日通報27宗「不明原因病毒性肺炎」時，稱未有發現明顯的人傳人現象。直至今年1月20日，國家衞健委高級別專家組組長鍾南山在接受官方電視台訪問時，才首次承認病毒會人傳人，且有醫護人員被感染。