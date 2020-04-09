台軍爆層壓式推銷醜聞　10士兵被騙逾600萬新台幣

台灣軍隊又爆出醜聞。陸軍航空特戰指揮部台（下稱航特部）南歸仁基地內資深士官，被指與曾在該基地擔任保安的劉姓男子，以威逼利誘方式拉攏營內士兵加入老鼠會（即層壓式推銷），騙走至少10名士兵共超過600萬元新台幣（約158萬港元）。有士兵不甘損失向上級報告，案件由警方與憲兵隊接手，已將涉案的9名士兵移送法辦，惟劉姓男子仍下落不明。

報道指，劉男早期曾受僱於航空公司擔任保安員，短暫被派駐到航特部台南歸仁基地服務，因此與營內士官熟識。前年年初起，劉男與多名士官組成老鼠會，以投資二手車及古董賺取高回報作餌，並借助士官的身份威脅士兵入會，游說各人按月投資。最初士兵每月獲得利息，但到去年底劉男疑私吞款項突然不知所蹤，士兵始知受騙，於是報警並向上級舉報。

台灣的國防部長嚴德發周三（8日）前往立法院外交及國防委員會進行報告時，證實確有此事。經航特部調查，事件源於少數士兵在2018年遭基地簽約廠商的劉姓員工，以「低投資、高報酬」為餌吸引，參與不當投資。惟劉男其後離職並失聯，致衍生債務糾紛。航特部獲悉後，已協助受害士兵循司法路徑追討。

另因有報道指此案有黑幫介入，嚴德發表示涉案官兵共9人，軍階最高是下士，其餘均為士兵。案件為少數官兵疑涉不當投資行為，將予檢討懲處。他指全案已送司法調查，又強調沒有黑幫介入的問題。