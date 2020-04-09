新冠肺炎：武漢民眾談封城生活　留學生吃足2個月外賣

湖北武漢歷經76天封城後終於在周三（8日）解封，這場新冠肺炎疫情期間，亦深深改變了許多人的正常生活。解封後，有康復患者向英媒表示，不管當局是否有要求，自己都會繼續採取戴口罩等必要的防護措施；也有菲律賓留學生透露，在過去2個多月內，自己每天都吃已冷掉的外賣飯盒。

21歲在讀大學生蕭漢透露，他1月底確診患上新冠肺炎，幸經過艱苦治療在2月中康復，惟之後仍要輾轉指定酒店、方艙醫院及家中隔離，期間連剪髮都不能。直到上周五（3日），他才得以3個月來首次出門剪髮，「這輩子最長的頭髮沒了，感覺真的挺爽的」。蕭憶述，過去數月他感覺自己和武漢一樣，一起經歷了「病了，快死了，好了」的過程，現在回看認為自己被治癒是十分幸運。

他進一步透露，這段日子期間他看到醫療系統超負荷，病人太多時只能在走廊輸液，也曾見吸氧的老人發出特別恐怖的聲音，就像瀕死那樣。對此，他坦言對武漢解封一事並沒有太大感覺，只為自己能夠戰勝病魔感到慶幸。

來自菲律賓、在武漢攻讀博士學位的吳安平則透露，他2月初沒有隨菲律賓政府派出的專機返國，而是選擇留下，不過過去2個多月他長期困在宿舍，每天都吃冷掉的外賣，受疫情影響也也沒心情看書等，直到武漢解封後心情才變得輕鬆，希望回復自由生活並吃到當地美食。他強調，解封是指逐步開放，目前學校仍有規定不可離開校園。雖然困在宿舍枯燥多日，但他坦言不後悔放棄回國，因菲律賓呂宋島也有封城措施，故如果當時回國可能會更心煩意亂，害怕傳染到家人。