對女被告私處拍照摸胸　女檢察官涉性擾騷遭彈劾

台灣雲林地檢署女檢察官莊珂惠被投訴前年於彰化地檢署任職期間，擅自對其偵辦案件的女被告驗身，過程中更將對方私處拍照，又觸摸對方乳房。莊其後涉嫌性騷擾被告，惟案件已超逾提告期間未受理。監察院調查後，周三（8日）認定莊女於案中有重大違失，通過對其彈劾。

監察院彈劾案文指出，莊珂惠2018年偵辦黃姓女被告妨害婚姻案件，4月24日開庭當日，莊明知該署女檢驗員因公出勤，署內僅有1名未婚男性法醫，惟莊在案件無迫切性情況下，堅持立即勘驗被告身體，要求被告在未經清潔的偵查庭座椅上，脫去衣褲檢查身體胸部及私處，顯然違反比例地膨脹自己的權限。

而勘驗當時，莊並未安排該署內其他女性書記官在場協助筆錄，而僅於庭後自行筆錄並簽名，更未提示被告在筆錄上簽名，屬重大違失。

負責審查之監委認為，莊違反刑事訴訟法、檢察官倫理規範等多項法規，嚴重損及被告權益，違失情節重大，因此提出彈劾案，最終出席監察委員以12比0的票數一致通過彈劾案，全案移送公務員懲戒委員會審理。莊則表示，未收到監察院彈劾公文，要等收到後閱讀內容才能回應。