男子因糾紛殺人潛逃36年　騎車遊玩路上落網

山西臨汾市警方破獲一宗36年前的兇殺案，拘捕65歲疑犯武X柱。當年武X柱因農村宅基地糾紛，在汾西縣上團柏村將一名村民捅死後一直潛逃，不過警方未有放棄，通過走訪、大數據研判等方式收集線索，終於周三（8日）捕獲正騎單車出門準備去晉中市平遙古城玩的疑犯。目前案件還在進一步調查中。

事發於1984年8月6日，武X柱持刀將村民薛三平捅傷致死後潛逃，起初，他偽造姓名躲藏在內蒙古，在煤礦打工為生，隨後又逃到山西省河津市，在一鋁廠工作。後來，他因傷不得不離開鋁廠，至去年8月又逃到離家更近的平遙縣躲藏。防備心極強的他多年來以假身份生活，也不與家人聯繫，為調查造成一定困難。

雖然已過去數十載，但警方未放棄追捕，一直在做排查、走訪工作，並依託大數據作戰平台，開展深度研判和分析比對，同時採集DNA數據資料等，終於取得線索。警方透露，武X柱的妻子在3月21日突然關機，3月26日重新開機後出現在距離上團柏村約120公里外的平遙，遂派員追查家屬前往平遙的車輛，發現了武X柱的所在地。最終，武周三於平遙縣一火柴廠附近落網。他被捕後稱，多年一直對犯案很後悔，屢次想自首，現在終於解脫，不用再躲藏了。