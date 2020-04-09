新冠肺炎：鍾南山周邊商品熱銷　律師指未經授權即涉違法

網上出現各種鐘南山的周邊商品，如掛牌（左）及模型（右）等。

自新冠肺炎疫情爆發後，國家衞健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山的意見便一直備受關注，甚至在網上有各種鍾南山的周邊商品熱銷。內媒周三（8日）報道，這些周邊產品多為模型、雕塑等工藝品，有律師對此表示，通過網上銷售與他人肖像相關的產品，屬於以盈利為目的侵犯他人肖像權的行為。

近日淘寶等平台上有鍾南山的仿真版模型等商品出售，部分售價高達幾百元。這些模型嚴格按照1比24 、1比18、1比6的比例來做，關節可以活動。早前有報道引述其中一名賣家表示，模型的價格為三個700元（人民幣，下同，約780港元），由於訂單量多，倉庫快忙不過來，但他坦言這些模型並沒有得到過合法授權。

雖然因涉嫌侵權，淘寶等平台現已無法通過鍾南山三字作為關鍵字搜索到相關商品，商品亦被強制下架，然而有內媒記者周三發現，仍有商家在銷售有關產品，包括木牌、印花短袖等。其中有商家出售鍾南山頭像的檀木掛牌吊墜，報價70元（約78港元），他稱製作掛牌是為表達尊敬心情，民眾只要提供照片就可以訂製；也有出售印花短袖的商家稱一些大媽喜歡穿這些衣服去跳廣場舞，每件價格從20元到45元不等（約22至50港元）。然而他們都坦承並未得到任何授權。

對此，律師吳立宏表示，他可以理解民眾對鍾南山的喜愛和尊敬之情，但強調商家未經授權利用其肖像製作商品盈利，就涉嫌侵權，鍾南山可以要求其排除妨害以及賠償相應的經濟損失。至於中介性質的銷售平台如接到鍾南山或相關單位投訴卻未及時下架侵權產品，亦要承擔相應的連帶賠償責任。