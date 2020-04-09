新冠肺炎：欠債女賣測溫槍詐騙　一度潛逃回國被捕

廣東中山市一名女子，因網絡賭博欠下高利貸，上月以訂購一批測溫槍為藉口向他人詐騙22萬元（人民幣，下同，約24.6萬港元）。為躲避警方追捕，她輾轉逃到杜拜，最終因國外疫情嚴重逃回國內。她日前在湛江集中隔離期間被警方拘捕，押解回中山，目前已被刑事拘留。

中山市坦洲警方上月接獲受害人報案稱，上月1日在微信上向一名叫陳某梅的女子，以每支290元（約324港元）的價格訂購3700支測溫槍，先後向對方轉帳共22萬元作為訂金。3日後，她未能在約定地點取貨，遂與對方聯繫，陳某梅卻以無法聯繫到供應商為由拒絕退款。

經查，警方發現陳某梅在案發後先後前往廣州、北京等地，並於上月6日出境逃往杜拜。直至同月15日，她因國外疫情嚴重而經北京逃回國內，再返回廣東，並在湛江市集中隔離。經連日調查，警方上周五（3日）在湛江市霞山區一酒店內將她拘捕，翌日將其押解回中山。

陳某梅交代，去年6月因在網絡賭博，遂借高利貸去償還賭債。至今年3月，她得悉受害人需要大量採購測溫槍，便按照網上測溫槍的價格報價。陳某梅將與他人關於購買測溫槍的聊天紀錄、測溫槍的圖片及短片發給受害者，又要對方提供身份證。直至交易當日，她將該筆訂金用於償還高利貸，並向受害人聲稱自己同樣受騙，無法取得貨且訂金被騙走。