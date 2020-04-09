新冠肺炎：可食用動物名單徵意見　擬禁食狗隻

中國農業農村部周三（8日）公布《國家畜禽遺傳資源目錄（徵求意見稿）》，就可食用動物名單公開徵收意見，當中包括豬、牛、雞、鹿、羊駝等31種傳統畜禽和特種畜禽。當局在說明中特別提到，狗已從傳統家畜變為伴侶動物，國際上普遍不當作畜禽，因此不宜列入畜禽管理。

《目錄》標明31種傳統畜禽和特種畜禽，其中傳統畜禽包括豬、牛、羊、馬、驢、駱駝、兔、雞、鴨、鵝、火雞、鵪鶉等18種畜禽，特種畜禽則包括鹿、雉雞、鷓鴣、鴕鳥、水貂、銀狐、藍狐、貉等13種畜禽。

全國人大常務委員會早前出台相關政策，明確全面禁止食用國家保護的「有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物」，以及其他陸生野生動物；列入畜禽遺傳資源目錄的動物屬於家畜家禽，則適用《畜牧法》規定，可作食用等商業用途。

據了解，國務院畜牧獸醫行政主管部門依法制定並公布的《畜禽遺傳資源目錄》中，所列明允許食用的動物種類，其人工養殖種群是允許食用，但其野外種群和該目錄以外的其他所有陸生野生動物均屬禁止食用範圍。