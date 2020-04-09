新冠肺炎：康復者獲免疫保護　不具傳染性

山東東營市衞健委周三（8日）晚公布一宗新冠肺炎康復患者血清IgG抗體呈陽性的案例，經市委疫情防治專家組綜合判定，該人已康復且無傳染性。當局指，若患者對新型冠狀病毒IgG抗體持續呈陽性，說明曾感染並獲一定免疫保護，另據近期流行病學調查數據，未發現此類人群具有傳染性。

市衞健委表示，防疾人員周二（7日）在重點人群健康檢查中，發現一名來自湖北省的人士，對病毒核酸檢測呈陰性，但血清IgG抗體呈陽性。當局24小時後再對其樣本作病毒核酸檢測，結果呈陰性，另患者的CT、血常規檢查均正常，無發燒、咳嗽等異常症狀。經市委疫情防治專家組綜合判定，該名人士為新冠肺炎康復者。

市衞健委又指，新冠肺炎確診病例及無症狀感染者的主要判定依據為病毒核酸檢測，血清抗體檢測一般是輔助篩查，不會單獨作為診斷依據。另外，新冠病毒特異性IgG抗體一般在感染後期產生，若出現上述患者的情況，需隔24小時後再作病毒核酸檢測。如檢測結果繼續呈陰性，說明患者感染過並獲得一定免疫保護。