上市公司高層長年性侵養女　逼看孌童色情片

山東省煙台市一家上市公司高層被指在家中性侵養女長達4年，直至去年4月養女被強姦及暴打，忍無可忍下終向警方報案才揭發事件。女方指其生母因迷信將她送養，又指養父有孌童癖，曾逼她看兒童色情並要她跟着學。

化名蘭兒的女子今年18歲，她近日向內媒爆料稱，自2016年起多次被養父性侵。事主來自一個單親家庭，其生母因她出生後「一直不順」，道聽途說替女兒認養父母就能化解，於是在網上透過中間人聯絡上一名鮑姓男子。雙方於2015年9月見面後，鮑某自稱家境優越，之後將蘭兒帶走收養。

蘭兒表示，被收養3個月後，鮑某第一次在天津家中對她性侵，當時她剛滿14歲。鮑某先後帶她到北京及山東煙台，期間一直將她禁錮在家，又向女方播放包括孌童內容的色情片。事主表示，影片中的小童「看着像3歲、5歲」，鮑某迫她模仿片中的小童，如拒絕則會拍其裸照和影片，或者毆打她。鮑某更威脅，若事主對外透露上述事情，就會用各種方式折磨她。

事主稱，鮑某出外時與她以父女相稱，在家裏卻自稱是其「寶寶」，甚至模仿小孩的聲音叫她做媽媽。去年4月，女方生理期間發高燒，但鮑某仍對她性侵並毆打，她忍無可忍於是報警。

她透露，鮑某是煙台市一家上市公司的副總裁。內媒根據其提供的資訊查詢，發現鮑某是一名執業律師，在一家上市公司主管法務。惟另有內媒向該公司查詢時，工作人員卻否認鮑某為公司高層，又指正了解事件。

報道稱，煙台市公安局芝罘分局去年4月26日，曾以受害人被強姦沒有犯罪事實為由撤案，但內媒周四（9日）查詢後，發現該公安分局已就案件立案調查，具體資訊由芝罘區委宣傳部統一發布。