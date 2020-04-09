新冠肺炎：台灣新增1宗本土個案　舞廳夜總會停業

台灣流行疫情指揮中心周四（9日）表示，過去一日無境外輸入新冠肺炎確診病例，新增1宗本地個案，患者是一名大學生，與早前確診的同學同住，並宣布即日起全台舞廳和夜總會停業。

台灣至今累計確診病例380宗，5人死亡。台衞福部長陳時中表示，新增的本地個案患者為早前確診20歲男大學生的宿舍室友，患者本身無症狀，自上月30日起接受居家隔離，周一（6日）由衞生單位安排採集樣本，經檢測周四確診。衞生單位已針對上述兩人就讀校園及宿舍等公共區域進行消毒，而該校各系所自周一起已實行遠距授課，直至本月17日恢復。

指揮中心副指揮官陳宗彥指，自疫情爆發以來，外界一直擔心娛樂場所會成為防疫的缺口，而當局之前僅以勸說態度要求業界配合。直至近兩周，有部分店家恢復營業，政府觀察到該類場所無法保持適當社交距離，因此要求停業，希望業界理解。

針對有台媒報道夜總會傳出有陪酒女確診，質疑是導致當局發出停業令的原因，陳時中指不會針對個案回應，強調停業令是基於這類場所難以保持社交距離。另當局暫未確定復業期限，要視疫情發展而定。陳宗彥補充，目前其他夜店和酒吧未受停業令影響，但會持續觀察，若店家無法做好社交距離安排，不排除調整限制。

陳時中指出，目前新冠肺炎整體死亡率接近6%，雖然較當年沙士約9.65%為低，但部分國家死亡率均超過一成，當中以法國的13%最高，而台灣的死亡率則約0.1%。他強調，台灣沒有大意的本錢，呼籲市民仍要保持安全社交距離。