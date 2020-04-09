新冠肺炎：中方毫無保留分享抗疫資訊　反對歧視污名化

中國常駐聯合國代表張軍，周三（8日）去信聯合國主席、秘書長及各國常駐聯合國代表，說明中國在應對新冠肺炎時採取最全面、最嚴格、最徹底的防控舉措，對國內疫情持公開、透明、負責任態度，毫無保留與國際社會分享抗疫信息，又向多個國家及國際組織捐贈醫療物資，希望各國共同應對疫情，強調堅決反對任何國家、民族和個人的歧視或污名化行為。

信中指出，中方調集全國醫護力量支援湖北，各省市共派出346隊醫療隊、總計42,600多名醫護人員，又在短時間內建成多間定點醫院及方艙醫院。武漢自去年12月27日首次發現不明原因肺炎病例後，中方迅速開展調查，並由今年1月3日起定期與世衞、各國以及港澳台等地區及時通報疫情信息。

信中又指，中方已向120個國家和4個國際組織提供物資援助，包括醫用口罩、N95口罩、防護衣、病毒核酸檢測試劑、呼吸機等。截至周二（4月7日），中國已向意大利、塞爾維亞、柬埔寨、巴基斯坦、伊朗等9個國家派出11批醫療專家組。中方又與各國分享疫情防控和診療方案等技術文件，以視像方式舉辦40餘場技術交流會議，並向世衞捐款2000萬美元（約1.56億港元），支持世衞開展抗擊新冠肺炎疫情的國際合作。