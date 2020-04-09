消保委約談11間影音平台　提出整改意見

浙江省消費者權益保護委員會，周三（8日）約談愛奇藝、優酷及喜馬拉雅等11間影音平台代表，就此前9大用戶體驗問題提出整改意見。

9大問題包括：廣告特權描述不清，涉嫌虛假宣傳；自動續費扣款未有提醒；默認勾選自動續費；增設收費項目；已購買付費節目不能全屏觀看；訊息收集授權形同虛設；增值金額固定，退款渠道不通暢；對安卓（Android）、iOS用戶同片不同價，涉嫌價格歧視；個別App使用途中導向微商廣告網站，惟無法提供合法證明文件。

針對上述問題，消保委要求禁用「免廣告」、「跳廣告」等容易誤導用戶的絕對性宣傳語；在自動續費3日內提醒用戶，並取消默認勾選「自動續費」；不得強制獲取用戶個人訊息，須向用戶說明訊息使用範圍。

此外，平台應向用戶提供可自由選擇增值的渠道，並以顯著方式向用戶明示退款渠道；保證Android、iOS用戶購買價格一致；建立互聯網廣告承接登記制度，並提供便捷的投訴渠道。

上述影音平台包括愛奇藝、騰訊視頻、優酷、芒果TV、搜狐視頻、騰訊體育、PP視頻、樂視視頻和嗶哩嗶哩9大影視平台，以及喜馬拉雅和蜻蜓FM兩大音頻平台。約談會上，喜馬拉雅、騰訊視頻和芒果TV的代表均回應已着手整改相關問題。