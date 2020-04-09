新冠肺炎：外媒稱華限制物資出口美國　商務部批歪曲事實

有報道指中國將限制醫療物資向美國出口，高峰指有關報道歪曲事實。

新冠肺炎全球大流行，多個國家及地區醫療物資嚴重不足。外媒日前報道指中國將限制醫療物資向美國出口，商務部新聞發言人高峰周四（9日）在例行記者會上表示，目前中方有關企業已收到多個國家及國際組織採購及洽談，且在上月至今已至少出口逾百億元（人民幣，下同）主要物資，反對有關報道歪曲事實。

高峰表示，截至周三（8日），已有58個國家及地區，以及4個國際組織與中國企業簽署醫療物資商業採購合約，還有71個國家和10個國際組織正與有關企業開展商業採購洽談。據海關統計，從上月至上周六（4日），中國出口主要防疫物資102億元（約114億港元），主要包括口罩約38.6億個、防護服3752萬件、紅外線測溫儀241萬件、呼吸機1.6萬部等。

高峰強調，中方反對歪曲事實、推卸責任、將抗擊疫情政治化的做法，願意與各國和相關國際組織共同攜手，深化疫情防控國際合作；希望有關國家和個別政客在疫情面前摒棄對抗思維，切實擔負起責任，同國際社會加強合作，共同戰勝疫情。

另針對近期媒體報道中國出口至歐洲一些國家的醫療物資出現產品質量等問題，高峰表示，報道與實際情況並不相符。出現所謂的問題，主要是因為中歐在生產標準、產品適用環境方面存在差異，有些歐洲用戶對產品的使用不夠熟悉，甚至出現失誤而導致。