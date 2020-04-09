新冠肺炎：廣州通過禁食條例　禁以藥膳名義食用野生動物

廣州市十五屆人大常委會第35次會議日前召開，表決通過《廣州市禁止濫食野生動物條例》，提出不得以藥膳名義，食用或者經營野生動物及其製品，違者將被罰款；又要求公職人員發揮帶頭作用，遵守規定，違者將移交監察部門追究責任。

條例規定，廣州市內禁食陸生野生動物、人工養殖陸生野生動物、國家重點保護的水生野生動物等3類動物。另列明不得以藥膳名義食用或經營野生動物及其製品，若食用國家重點保護野生動物，將被罰款動物本身價值最高20倍的金額；如非國家重點保護的野生動物，則被罰最高5倍罰款。

條例亦禁止以食用為目的經營禁食野生動物及其製品的場所，違者將被沒收其違法所得，以及其所得金額最高5倍罰款；沒有違法所得者，則罰款3萬至5萬元（人民幣，下同，約3.3萬至5.5萬港元）。而提供購買、儲存、加工食用的野生動物及其製品的違法人士，同樣會被沒收其違法所得，金額不足1萬元（約1.2萬港元）者，罰款10萬至15萬元（約10.2萬至17萬港元）；金額達1萬元以上的人，將被罰其所得金額最高30倍的罰款。