團委書記涉猥褻女商人　母：官方會公平審理

湖南北湖區團委書記楚挺征，涉嫌猥褻女商人陽嬌（化名），遭免職及刑拘。他的母親近日為他辯解，稱兒子自小受嚴格的家教，相信官方會公平處理事件。

內媒報道，楚挺征生於1987年，2010年畢業於武漢理工大學文法學院，是當時全校僅1108名優秀畢業生其中一名。他身高1.8米，樣貌端正帥氣，彬彬有禮，文采不錯，其仕途順暢。

楚挺征的父親是某央企在郴州公司的退休中層幹部；母親是當地一家醫院檢驗科的醫生，亦已退休。楚母表示，被舉報前，兒子並無告知家人，「他怕家人罵他，其實我們家教很嚴的」。她指，兒子曾在上周六（4日）致電，指出大事了。到了晚上，兒媳婦便將事件告知她。

楚母又轉述兒子的說法，「那天大家都喝多了，陽嬌到隔壁房間去休息，我也去休息了，包廂隔壁有休息室，當時就兩個人，也沒有關門」。但兒子不記得有否脫陽嬌的褲子，「反正無做出格的事」。

楚母透露，兒子工作表現良好，單位已通知他到團市委上班，恰好發生此事。事後，他們一家人壓力很大，「他媳婦也在區政府上班，我們幾天都沒睡好，他也沒有睡好」。楚挺征甚至作了最壞打算，若被開除，就去大城市當律師。