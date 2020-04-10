新冠肺炎：全省立案查處3399宗涉疫情刑事案　批捕144人

江蘇省檢察院、江蘇省公安廳周四（9日）聯合召開依法懲治妨害新冠肺炎疫情防控違法犯罪新聞發布會，指出自今年1月下旬以來，全省公安機關共立案查處3399宗涉及疫情的刑事案件，2854人被依法採取刑事強制措施，其中144人被檢方批准逮捕，另230人被移送檢方審查起訴。

檢察機關介紹，截至周二（7日），全省檢察機關共提前介入涉疫情防控案件490宗，涉及754人，批准逮捕128宗，涉及144人，以及提起公訴159宗，涉及182人。在已辦理的涉疫情案件中，以製假售假類犯罪較多，如網購口罩類詐騙，生產、銷售假口罩、假防護服、假額溫槍等。上述兩類犯罪共佔起訴案件總數65%。

公安廳負責人則稱，公安機關先後查扣偽劣口罩等防護用品463萬餘件，涉案金額達5868萬餘元人民幣（約6459萬港元）。而隨着餐飲酒店、集貿市場、花鳥寵物市場陸續復市營業，公安機關重點加大對破壞野生動物資源違法犯罪的查處打擊力度，共查辦此類案件218宗，涉及391人，並查獲8120隻各類野生動物。