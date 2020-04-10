新冠肺炎：擬凍結資助世衞　美眾院提案罕有提「中華民國」

美國與中國大陸就台灣及世界衞生組織問題爭議不斷之際，美國共和黨籍眾議員雷斯琴薩萊爾（Guy Reschenthaler）周二（7日）提案，要求凍結美國給予世衞資金。據台媒周五（10日）報道，有關法案已可在國會官網公開閱覽，罕有地記載「中華民國」（Republic of China）及中華人民共和國（People’s Republic of China）字眼。

法案「H.RES.917」寫道，「中華民國」去年12月31日曾警告世衞，新冠肺炎或會人傳人，但世衞為了不冒犯中華人民共和國而無視警告。法案另提到，世衞本年1月14日在Twitter曾表示，北京當局初步調查中，未發現人傳人明確證據。

若法案獲得通過，美國政府會扣留給予世衞資金，至世衞秘書長譚德塞下台，並成立國際委員會調查世衞為止。

美國給予世衞捐款，佔各成員國22%。雷斯琴薩萊爾在提案當日發聲明稱，世衞協助北京當局向世界隱藏疫情威脅，又指美國作為世衞最大貢獻者，其資金卻被用來傳播謊言及隱瞞可挽回生命資訊，強調法案將就世衞過失及瞞騙追究責任。