上司公司高管涉性侵養女達3年多　警稱正偵查將嚴格辦案

山東煙台一女子去年報案稱其三年多來被「養父」多次性侵，警方經偵查一度認為疑犯不構成犯罪遂撤銷案件，惟因應新線索在去年10月再次立案。煙台市公安局芝罘分局周四（9日）發通報，指目前偵查工作仍在進行中，當局將嚴格依法辦案。內媒報道，疑犯為上市公司傑瑞集團副總裁鮑毓明，該集團周四發聲明稱，已與鮑協商解約。

市公安局芝罘分局通報指，涉事女子去年4月8日報案稱遭鮑男多次性侵，遂於次日立案，並商請檢方提前介入。不過經偵查，綜合各種證據，認為疑犯不構成犯罪，遂於該年4月26日銷案，並通知當事人。後來，根據當事人及其律師提供的一些新的線索，該局於去年10月9日決定再次立案，並在當地及其他涉案地大量調查取證，目前偵查工作仍在進行中。

至於傑瑞集團則在聲明中表示，公司高度重視事件，下午已與鮑男協商解除了勞動合約。另就有報道指鮑毓明自前年起任中興通訊獨立董事，中興通訊回應稱，鮑是公司董事會聘請的獨立非執行董事，對於其個人問題公司並不知情，不便評論。

內媒早前報道，鮑毓明約自2016年起便性侵其養女，據女事主稱，她當年只有14歲，自此長期被控制在煙台某公寓內，直到去年4月在又一次遭性侵且被毆打後，決定報警。然而對於「養父女」一說，鮑男予以否認，並表示「事情並不是像她說的那樣，事情說起來話長」，並強調警方查過也知道他是清白。至於是否有發生性關係，鮑以涉及私隱為由拒絕透露，但同時表示自己不會觸犯法律底線。

資料顯示，現年48歲的鮑毓明先後獲天津大學工學學士及管理科學與工程專業碩士學位，並在2001年於美國橋港大學獲得計算機碩士學位，具中國律師資格與美國聯邦最高法院出庭律師資格。