火燒電擊剝皮令人髮指　冷血大學生拍虐貓片販賣謀利

山東淄博近日驚傳虐貓案，在校大學生范源慶不但以火燒、電擊、活生生剝皮等殘忍手段折磨貓隻，更將其拍成影片，再透過微博等社交平台宣傳並販賣謀利，冷血行為令人髮指。面對網民排山倒海的怒斥，范源慶周四（9日）在微博上公開致歉，警方亦介入調查；事主所讀學校負責人則回應，指已就事件完成調查，「肯定會處理，按照程序來」。

網民近日爆料指，事主范男就讀山東理工大學數學專業，是大四學生，透過微博帳號「天驍的小貓咪321」製作買賣虐貓影片的信息，其手段極其殘忍、變態，僅兩個月就虐殺80隻貓咪。這些影片令人十分不安，例如有貓被火點燃後，或不斷跳躍掙扎，或在地上翻滾，並發出撕心裂肺的慘叫聲，除此之外，還有貓被剝皮、電擊，甚至遭受掏腸、拔舌、挖眼等酷刑，場面十分殘忍。

據了解，受害貓隻多數是山東理工大學的流浪貓，范男先是假裝領養，再帶回家虐殺。他更會加入當地的領養群組，一旦發現「貨源」便佯裝愛貓人土進行領養；又曾揚言自己手段「到位」，保證影片看客興奮不已。

事件曝光後引發網民眾怒，山東理工大學數學與統計學院工作人員證實事主確為該校學生，並指已就虐貓一事完成調查。校方隨後發通報指出，對此事件高度重視，已對該學生進行嚴肅批評教育，並責令其對本事件造成的不良影響向廣大網友致歉，又強調學校將進一步調查研究，依法依規嚴肅處理。

至於范源慶則在周四晚公開致歉，指對於自己虐貓及在網上發布、轉發虐貓影片的行為感到無地自容，深深懊悔，又稱自己作為一名大學生，卻將學校的教育和培養置於腦後，殘害動物生命，是不能容忍及原諒的。他最後指，自己會誠心接受外界譴責和學校的批評教育，也願意承擔由此不良行為所帶來的一切後果，今後亦會將做一個愛惜動物的人，來彌補自己犯下的錯誤。