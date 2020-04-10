警破跨境販賣銀行帳戶集團　 凍結逾2000萬元人民幣

廣西梧州市警方今年初接獲線報，有人在該市兜售國家機關證件，且涉案人員眾多、金額較大，遂成立專案組偵查，重點調查開戶、買賣、寄遞、轉帳等環節。警方周二（7日）集中在廣西收網，截至目前共搗破31個犯罪窩點，拘捕124人，凍結涉案資金逾2000萬元（人民幣，下同，約2230萬港元）。

警方指，犯罪集團首腦在境外遙控組織指揮，透過無業人員註冊公司及獲取營業執照，再到銀行開立戶口，開出銀行卡、U盾（銀行USB安全工具）後，以每套1000元（約1120港元）整套收購，再以每套6000元至1.15萬元（約6670至1.28萬港元）不等的價格，以物流寄遞方式賣出。

經查，該案涉及福建、廣東、浙江等28個省（自治區、直轄市）以及廣西14個地市。警方先後在廣東惠州和廣西南寧、柳州、梧州收網，經半個月的訪查、取證等，進一步釐清該集團的層級關係、作案特點等，日前在廣西14個地市收網，拘捕涉案者及查獲大量涉案物品。

截至目前，警方共拘捕124人，其中58人刑拘，另繳獲銀行卡709張，營業執照748張，身份證524張，各類印章1533枚，銀行USB安全工具631個，手機228部，電腦75部等，並凍結一批第三方帳戶及銀行帳戶。案件有待審查。