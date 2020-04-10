為黑惡勢力當保護傘　寶安區衞健局前副局長囚10年半

廣東省深圳市寶安區衞生健康局前副局長陳錦隆（副處級），因涉嫌替醫療行業黑惡勢力充當「保護傘」，並利用職務便利收受巨額財物，去年8月被區紀委監委通報雙開並起訴。近日寶安法院一審裁定他濫用職權及受賄罪成，判囚10年半，罰款50萬元人民幣（約56萬港元），同時沒收已退繳的贓款。

去年3月，深圳市公安局寶安分局查獲一個涉醫療行業惡勢力犯罪團夥，最早名為「國安門診」，因醫生不具備資格、違規開處方藥等原因，多次被區衞生部門罰款或停業整頓，之後改名為「鵬深門診」，在病患接受檢查、手術治療過程中，惡意誇大病情，甚至故意割大傷口及使用器具製造疼痛等手段，誘騙、威脅、恐嚇患者多付治療費。

該案被偵破後，其背後的保護傘陳錦隆同年也被移送檢察機關起訴。經法院審理查明，陳錦隆在擔任寶安衞健局副局長期間，接受深圳國安門診部有限公司原負責人吳某的請託，收受3萬元人民幣（約3.4萬港元）賄賂，利用職權協助該門診部注銷，以此逃避停業整頓的行政處罰，並在原址上設立深圳鵬深門診部，改頭換面繼續從事犯罪活動。

判決又指，2012年至2019年3月陳錦隆擔任福永人民醫院副院長、福永人民醫院院長等職務期間，為他人在醫療器械、醫療耗材、藥物採購、物業管理以及職務調整等方面謀取利益，共收受他人送贈財物合共457萬元人民幣（約511萬港元）及2萬美元（約15.6萬港元）。