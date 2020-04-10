新冠肺炎：研究稱男性更易感染　吸煙加快病情惡化

新冠肺炎疫情持續，近日有國內外研究團隊發現，男性感染比例較高，有吸煙習慣的男患者更容易病情惡化，死亡率較高，遂認為吸煙可能會加劇發展成重症的風險。新探健康發展研究中心前主任王克安表示，最新研究顯示，吸煙男性患者重症比例明顯高於非吸煙男性患者。

國家衞健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山研究團隊早前研究發現，吸煙者的重症比例更高。團隊分析1099名患者的臨床症狀，137人是吸煙患者，當中29人為重症患者，重症佔吸煙患者總數的21.2%；另有927名非吸煙患者，重症為134人，佔非吸煙患者總數的14.5%。

有研究顯示，煙草中的尼古丁會導致血壓升高、心率增快，長時間會令血管壁肥厚、彈性下降，容易患上冠心病或死亡，可見吸煙與慢性病有直接關係。中國控制吸煙協會副會長廖文科表示，目前約7.4億人受二手煙傷害，中國疾控中心統計數據顯示，72.9%的兒童青少年吸二手煙，其中大部分來自公共場所、公共交通工具和家庭。

另外，內媒周五（10日）報道稱，由鍾南山領銜的廣州呼吸健康研究院等研究機構，將開展「新冠肺炎出院後隨訪及康復管理」項目，利用大數據和人工智能等技術，對參與患者的運動、睡眠、心率及康復等方面綜合管理，研究和預測流行性疾病。