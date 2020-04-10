製作公司向楓林網索償　業界籲組大平台抗盜版

台灣最大的盜版網站楓林網涉違反著作權法，近日遭查封後，當地其他同類網站gimy.tv、小鴨影音、momovod等相繼停止運作；有台灣劇集製作公司周四（9日）向楓林網提告索償。分析認為，正版串流平台不統一、觀眾愛以手機追劇等，或是盜版猖獗的原因。業界呼籲民眾支持正版，並支持政府打擊盜版。

台灣政治題材連續劇《國際橋牌社》的製作團隊馬克吐溫影像有限公司，周四正式對楓林網提告，要求對方在網上盜版播放該劇第一季10集的侵權行為賠償。製作人指摘，該劇於今年1月底播放後就經常發現有盜版網站上載內容，稱「辛苦製作的成果輕易被盜用，對製作團隊傷害很大」。他表示，已聯絡律師協助搜證，並積極搜集其他平台的盜版證據，冀遏止盜版歪風。

有長期關注影視產業的的業內人士指出，不同的串流平台講求自家特色和差異，觀眾需要訂更多平台才能滿足所有需求；惟盜版網站就像圖書館，讓觀眾一站看足。他又指，很多觀眾愛以手機追劇，追求播放速度，故即使盜版網站畫質不如正版，但仍有很多捧場客。但他提出，若正版業界共組大平台，或有望擊退盜版活動。