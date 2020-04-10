新冠肺炎：出入公共浴場致多人感染　男子獲緩刑1年

江蘇淮安市男子王某某，年初從武漢返回江蘇家中，先後兩次出入當地的公共浴室，被確診新冠肺炎後更隱瞞活動軌迹，導致多人感染新冠肺炎，另有68人被隔離。江蘇省檢察院、省公安廳周四（9日）在發布會上指，王某某犯妨害傳染病防治罪成，被判囚6個月、緩刑1年，他當庭表示認罪服判。

王某某今年1月15日從武漢駕車回淮安，18日到淮安區一間公共浴室洗浴。他翌日感到身體不適及有發燒症狀，但仍去同一浴室洗浴。他同月25日因持續發燒到衞生院發燒門診求醫，檢查發現「肺部炎症性病變」後隨即入院，翌日確診。淮安區防疫人員先後3次詢問其在淮安的接觸史、活動史，但他均未如實告知曾出入該浴室的情況。

當局指，由於浴室內空氣不流通、濕度大，成為病毒傳播的「溫床」。王某到該浴室洗浴後，有8名客人及1名浴室員工確診感染新冠肺炎，而其鄰居、父母和一名接觸者亦未能倖免。由於部分感染者並非居住在淮安區，病毒因而散布至該市的生態文旅區、清江浦區、經濟開發區、金湖縣等區縣。

經查，王某某最終承認自己到浴室洗浴等活動軌迹。經統計，其隱瞞行為導致相關部門未能及時採取防控措施，造成68人被隔離。警方事後以涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查，淮安區檢察院受理審查起訴，至上月20日向淮安區法院提起公訴，提出判囚6個月、緩刑1年的量刑建議。法院上周五（3日）開庭審理，全部採納檢察院的定罪量刑意見，當庭作出上述判決。