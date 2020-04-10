新冠肺炎：台增2宗確診1死　華航同機11人感染

台灣的中央流行疫情指揮中心周五（10日）召開記者會，指揮官陳時中公布，新增2宗境外輸入病例。埃及旅遊團一名70多歲男團員早前確診，近日病情惡化，於周四（9日）搶救無效死亡。截至周五，台灣累計382宗確診、6人死亡。

指揮中心稱，該名70多歲的患者本身有慢性疾病，於上月17日發病，兩日後確診，其肺部浸潤明顯增加，出現呼吸急速等症狀，後轉送深切治療部隔離治療。醫生曾為他裝設人工心肺機及呼吸機，最終仍不治身亡。

新增確診病例分別為20多歲女患者和60多歲男患者，前者為在美國留學的台籍學生，其乘搭的華航CI011航班至今累計11人確診；她周日（5日）出現流鼻水、鼻塞及嗅覺異常症狀，直至周五確診。男患者則於2月16日至3月29日與妻子前往印尼探親，兩人返台後在家居隔離期間先後確診，惟他至今未出現任何症狀。

另在清明連假期間，大批民眾前往台灣各景點旅遊。指揮中心宣布，即日起對著名觀光景點、公園、遊樂區、夜市和寺廟等人員密集公共場所，實施人流管制措施，呼籲業界、管理部門和民眾配合防疫工作。