新冠肺炎：鍾南山稱中國採抑制手段　4周內控制疫情

鍾南山強調，新冠病毒具明確的人傳人，中方採用強力干預等手段才可控制疫情。

國家衞健委高級別專家組組長鍾南山，周五（10日）獲中國駐南韓大使邢海明邀請，透過視像會議就新冠肺炎疫情與當地防疫專家交流。他強調，新冠病毒具明確的人傳人，中方在防疫措施上堅決採用「武漢圍堵」、「全國範圍內群防群控」等強力干預的抑制手段，才可在四周時間控制疫情。

鍾南山在會議中專門製作一個題為「抗擊新冠肺炎的中國經驗」的電子簡報，介紹中方的防疫經驗。他指出，針對高傳染性疾病的應對辦法，分別是「抑制」及「緩解」，雖然前者會造成明顯的經濟下滑，但中方依然堅決採用抑制手段。中方除了圍堵及群防群控，每天更會公開通報實時病例，對密切接觸者進行核酸檢測，才可在四周時間控制基本疫情。

他又指，目前全球疫情走向取決兩個方面，首先是疾病本身規律，現時疾病的基因突變已經適應在人體生存，其傳播力較大，與流感相比有高達20倍以上的死亡率，須重視此問題。其次是疾病的干預與流感不同，病死率較高的國家應迅速發展疫苗；因應目前全球的疫情，需要多個國家及地區的政府共同行動，遏制與減少感染。

鍾南山表示，中國重視境外輸入病例，特別是重視沒有症狀的感染者，其主要分為來自確診患者的密切接觸者，以及來自重點疫區兩類，且大多都具傳染性。境外輸入病例存一定風險，但只要國內採取較嚴格的監控的追蹤、隔離措施，對接觸者嚴密觀察，疫情就不會暴發。

另就開學復課時間評估，鍾南山指需要考慮地區發病及境外輸入控制情況，如減少及降至能控制的情度就可以。他又強調，新冠病毒感染不看人種，沒有任何種族差別，如果感染，就要進行治療、隔離，不應該存在任何的種族歧視。