新冠肺炎：陸路口岸輸入病例增加　加強醫院收治能力

國務院聯防聯控機制周五（10日）就新冠肺炎疫情召開新聞發布會，國家衞健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒表示，近幾日，經陸路口岸輸入內地病例持續增加，要加強提高邊境地區、口岸城市醫療檢測和收治能力。

發布會介紹疫情期間經濟困難群體的應對政策及保障工作情況；人社部失業保險司司長桂楨表示，已向全國230萬名失業人士發放失業保險金93億元（人民幣，下同，約102億港元），代繳醫保費用20億元（約22億港元），發放價格臨時補貼6億元（約6.5億港元），向6.7萬名失業農民工發放一次性生活補助4.1億元（約4.5億港元）。

民政部社會救助司一級巡視員伊佩莊介紹，已向6155.3萬人次經濟困難群體發放價格補貼18.8億元（約20億港元），其中低保人士5446萬人次，特別困難人士639萬人次，低收入家庭等其他人士70.3萬人次，人均每月獲補貼47元（約50港元）；而湖北省有370萬人次獲發價格補貼共4.4億元（約4.8億港元），人均補貼標準120元（約130港元）。

國家發改委價格司副司長、一級巡視員彭紹宗指出，階段性提高價格臨時補貼標準，今年3月到6月，每月價格臨時補貼標準提高1倍發放；階段性擴大價格補貼聯動機制保障範圍；明確增加資金保障渠道。