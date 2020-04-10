81間企業涉拖欠工資　金額最高逾百萬人民幣

廣東省多間企業因拖欠工資，涉拒不支付勞動報酬罪。圖為人力資源和社會保障部。

廣東省為加強對違法用人單位的社會監督，強化誠信體系建設，省人力資源和社會保障廳周五（10日）公布2020年首批用人單位重大勞動保障的違法行為。通報公開了81間企業因拖欠員工工資，涉嫌拒不支付勞動報酬罪，有企業的拖欠金額更逾百萬元（人民幣，下同）。

通報內容透露了相關企業的商業訊息，如單位名稱、營業執照、法定代表人、主要違法事實、查處與整改主要情況等。其中，東莞悅彩塑膠製品有限公司在去年7月至12月期間，拖欠176名員工的薪酬，共計約102.47萬元（約115.8萬港元）；當中法定代表人、吳姓香港商人欠薪逃匿，涉嫌拒不支付勞動報酬罪。公司被責令限期整改，案件移送公安機關。

此外，中山市火炬開發區會駿手袋廠，因在2017年6月至9月期間，拖欠31名員工工資約23.64萬元（約26.7萬港元），經營者李英、鄧發良欠薪逃匿，涉嫌拒不支付勞動報酬罪。法院近日判處李英有期徒刑1年，並罰款1萬元（約1.13萬港元）；鄧發良則被判囚9個月，並罰款5000元（約5650元）。

廣東省人社廳有關負責人表示，去年第四季度以來，部門繼續加強打擊欠薪等重大違法行為，特別是廣州、深圳、珠海、佛山等地，依法處罰欠薪逃匿、欠薪屢教不改、欠薪涉及人數和金額巨大等違法行為。