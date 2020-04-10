白宮批評《美國之音》 　拿納稅人資金為中國宣傳

美國白宮於當地時間周四（9日），在簡報網站「1600 Daily」公開發文批評美國政府資助的國際宣傳機構美國之音，指該媒體近日多次為中國說話，有違向全球講述美國故事及政策的責任，痛批其拿美國納稅人每年2億美元（約15.6億港元）資金，卻替中國宣傳。

有關發文指出，美國之音是由美國納稅人資助的全球新聞網站，這間每年花費約2億美元的新聞機構，其任務為「述說美國故事」以及「清楚有效地表達美國政策」。然而，美國之音卻經常為美國的敵人們發言。

白宮表示，新冠病毒的大流行並非藉口，並稱中國隱匿這種致命病毒，導致擴散至全世界；但美國之音的記者不但沒有報道真相，反而經常擴大北京的宣傳力度，如在本周稱武漢封城是「成功典範」，更在社交網發布當地「慶祝檢疫工作結束」的燈光秀影片。

有關文章更指出，美國之音甚至在其他美媒之前，用中國政府的統計數據，製作中美兩地死亡病例的對照圖表，惟中方數據根本無法證實。白宮強調，美國之音其設立宗旨之一是「代表美國」，此前一直的履行其使命，替渴望獲得自由及民主訊息的觀眾提供服務，但截至今日，卻以納稅人的錢幫中國宣傳。