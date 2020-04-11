新冠肺炎：英媒稱須視中國為敵對國　華使館致函斥刻意詆毀

英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）4月1日刊登一篇名為《必須將中國視作敵對國家》文章，引發外界關注。中國駐英國大使館發言人周五（10日）致函該報，批評對方罔顧中國為世界抗擊新冠肺炎疫情付出巨大犧牲及貢獻，刻意詆毀中國，中方對此表示強烈不滿及堅決反對。

發言人在文中提到，中方始終本着公開、透明、負責任態度發布信息，積極與國際社會密切合作，並向包括英國在內的120多個國家和4個國際組織提供抗疫援助，但《每日電訊報》破壞國際社會團結抗疫的努力同時，也無視中英兩國合作互利共贏客觀事實，公然鼓吹中英對立，毒化中英攜手戰「疫」氛圍，損害兩國民眾根本利益。

發言人進一步稱，中英是國際抗疫合作重要夥伴，兩國領導人個多月來兩次通電話，共同傳遞攜手戰勝疫情堅定決心，強調中英關係本質上是互利共贏，相信經過疫情考驗，中英互信將更加鞏固，任何勢力企圖破壞雙方關係都不能得逞，並希望西方媒體承擔起應有社會責任，客觀看待中方抗疫成效及中英關係發展前景。

另外，針對英國《經濟學人》（The Economist）在3月28日刊登台灣台北駐英國代表處代表林永樂的來信，發言人亦致函駁斥，聲明沒有人比北京當局更關心台灣民眾的健康福祉，武漢疫情發生後，中國國家衞健委及時主動向台灣地區通報疫情信息。世界衞生組織作為由主權國家組成的聯合國專門機構，台灣如欲參與有關活動，必須在一個中國原則下通過協商作出合情合理的安排。發言人又指，根據安排，台灣的醫療衞生專家可以參加世衞相關技術會議，世衞專家有需要時亦可赴台灣考察或提供援助，這些安排確保了無論是台灣還是國際上發生突發公共衞生事件，台方均可及時有效應對。