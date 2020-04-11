新冠肺炎：增22宗境外輸入個案　方艙醫院今啟用

來往黑龍江及俄羅斯的綏芬河口岸已關閉。

黑龍江省衞健委周六（11日）公布，當地新增22宗境外輸入確診病例，均為中國籍人士，從俄羅斯輸入，累計報告境外輸入確診病例177宗；另新增1宗本地確診個案及5宗境外輸入無症狀感染者。由於該省境外輸入確診數字急增，綏芬河市興建的方艙醫院於同1啟用，主要負責接收無症狀感染者。

綏芬河市方艙醫院自周一（6日）動工，由辦公樓改建而成，派出近200名施工人員和志願者參與工程，預計可提供600餘張床位。據了解，方艙醫院及綏芬河市人民醫院僅負責接收無症狀感染者，確診患者會轉送至牡丹江市兩間醫院救治。

中方派出共10人的抗疫醫療專家組周六從哈爾濱啟程，將赴俄羅斯協助開展疫情防控工作，提供防控和診療指導與培訓，並向俄方捐贈抗疫物資。專家組成員來自中國疾病預防控制中心、黑龍江省疾病預防控制中心、黑龍江省傳染病防治院、哈爾濱醫科大學附屬第一醫院等，包括實驗室檢測、傳染病防控、呼吸、重症、中醫等專業。

為應對境外輸入確診個案急增，綏芬河市疫情指揮部日前宣布接受外界捐贈物資及捐款，接受捐贈的物資包括N95口罩、醫用口罩、防護衣、體溫檢測設備、醫用酒精等，將優先保障前線醫護人員及疫情防控工作人員。同時，當局要求捐贈的物資需在保質期內，符合國家各項與質量標準。