今年第9人　巴彥淖爾市副市長涉違紀違法受查

內蒙古紀委監委周五（10日）發布消息，巴彥淖爾市副市長郭剛涉嫌嚴重違紀違法，目前接受紀律審查和監察調查。據了解，內蒙古早前倒查20年涉煤腐敗後，近期至少有9名官員及企業高層先後受查。

內地傳媒報道，郭剛最後一次公開露面是今年3月9日，出席該市的疫情防控會議，匯報疫情防控及復工復產情況。公開資料顯示，郭剛現年49歲，曾在2002年被商務部借調派駐蒙古國使館經商處三等秘書，後成為二等秘書兼使館黨委秘書。

自2007年5月起，郭剛任職二連浩特市市長助理、市委常委、統戰部部長、副市長，2010年12月起先後擔任內蒙古自治區黨委對外宣傳辦公室副主任（副廳級）、內蒙古自治區商務廳副廳長、黨組成員、口岸辦主任，2017年9月起任巴彥淖爾市委常委、副市長，至今未滿3年。

今年內蒙古有多名官員及企業高層受查，包括呼和浩特市政府前副市長賽青克，通遼市委常委、統戰部部長曹文敏，錫林郭勒盟政協副主席張志軍，鄂爾多斯市人大常委會前黨組副書記、副主任劉桂花，包頭鋼鐵（集團）有限責任公司黨委前副書記孟志泉等人。

另外，巴彥淖爾市此前已有多名官員被查，包括該市前市委書記王素毅和何永林。前者在2008年2月至2010年5月任職，後升任內蒙古自治區黨委常委、統戰部部長；後者則在2011年11月至2016年9月任職。另該市前副市長賀福寶及邱進寶，亦先後於2017年及2019年被查。