新冠肺炎：以瑞德西韋治療　68%患者病症有改善

美國藥廠吉利德科學公司周六（11日）在《新英格蘭醫學》雜誌上發布瑞德西韋（Remdesivir）治療新冠肺炎的首個臨床研究結果，顯示68%的嚴重和危重新冠肺炎患者的病症可得到改善，或有助治癒病人，降低死亡率。

該項研究中的53名患者，分別來自美國、歐洲、加拿大及日本，均為嚴重和危重症病人。他們接受為期10天的瑞德西韋治療，隨後是18天的隨訪期，當中有13人接受治療不足10天；36名患者用藥後有臨床改善，共25人出院，7人死亡。

數據指出，32名患者出現副作用，最常見為肝臟酶指標升高、腹瀉、皮疹、腎功能障礙和高血壓；12名患者出現嚴重副作用，其中包括多器官功能障礙綜合徵、敗血性休克、急性腎臟損傷和高血壓。另有7人在完成瑞德西韋治療後死亡，包括6名接受有創通氣的患者和1名接受無創氧氣支持的患者。

研究論文作者指出，內地此前有研究指重症患者死亡率在17%至78%之間，接受有創通氣的患者的死亡率高達66%，惟上述數據說明有68%的患者氧氣支持得到改善，隨訪期的總死亡率為13%，認為死亡率下降值得關注。