全國淨網破5.9萬宗網絡犯罪案　拘8.8萬人

公安部網絡安全保衞局周五（10日）發布消息，在「淨網2019」專項行動中，共偵破網絡犯罪案件5.9萬宗，拘捕8.8萬名疑犯，包括侵犯公民個人信息案件超過5000宗，拘捕各行業「內鬼」900餘名。當局又查處一批知名企業及數據公司，令違法大數據行業遭受重創，整治公民個人信息濫採、濫用現象，「套路貸」犯罪數量下降近70%。

消息指，全國網安部門去年偵破5.9萬宗網絡犯罪案件，其中包括網絡賭博類案件逾8300宗，網絡淫穢色情類案件3300餘宗，黑客攻擊破壞類案件2200餘宗，另對7.8萬個互聯網站及聯網單位作出行政處罰，下架3.1萬個違法違規App。

網安部門專注民眾反映強烈的侵犯公民個人信息、網絡套路貸、虛假投資詐騙以及偷拍盜攝等各類違法犯罪，於去年專項行動中打破逾100個關鍵源頭，清繳外洩公民個人信息4.68億餘條。

此外，「淨網2020」專項行動近日已全面展開，當局將嚴打「網絡水軍」借疫情發布虛假信息，以及侵害公民個人信息的違法犯罪活動。為配合新冠肺炎疫情防控工作，網安部門已治安處罰1522人，通報其他部門給予黨紀政紀處分433人，另配合有關部門展開多項拘捕行動，包括利用疫情實施網絡詐騙共6329人，網上製售假冒偽劣口罩、防護衣共3870人等。