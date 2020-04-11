新冠肺炎：抗疫有功　金銀潭醫院院長擬升任省衞健委副主任

內地傳媒周六（11日）報道，湖北省委組織部周五（10日）報請省委研究同意，擬提拔4名在疫情防控工作中表現優秀、業績突出、群眾公認的幹部，其中武漢市金銀潭醫院院長張定宇擬升任湖北省衞健委副主任。

56歲的張定宇，現任武漢市金銀潭醫院黨委副書記、院長，今年1月31日被省委授予其「全省優秀共產黨員」稱號。湖北省委組織部指，當首批不明原因肺炎患者轉入該院後，張定宇當機立斷組建隔離病區，採集病人支氣管肺泡灌洗液送檢，為實驗室確認病毒爭取更多時間。

在接診新冠肺炎患者以來，張定宇全身心投入患者救治工作，處理各類突發事件，確保醫院有序高效運轉，並做好駐院援鄂醫療隊的服務工作，有效保障救治資源。即使身患肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS）（俗稱漸凍人症）的妻子感染新冠肺炎，他仍堅持在前線工作。

另有3名表現優秀的官員亦被當局提名，包括宜昌市城市管理執法委員會主任賈立擬升任縣（市、區）委書記，松滋市委副書記、市長伍昌軍擬升任縣（市、區）委書記，以及咸寧市委宣傳部常務副部長王勝弘 擬晉升為二級巡視員。