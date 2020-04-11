大熊貓遭吊球繩纏繞窒息亡　官方認管理疏漏

位於四川阿壩州汶川臥龍自然保護區耿達鎮的中國大熊貓保護研究中心神樹坪基地，周四（9日）有國寶大熊貓被玩具吊球的繩纏繞頸部，導致窒息死亡。官方翌日證實消息，死亡的大熊貓為「祿祿仔」，且僅不足1歲，事件引起社會關注。內媒報道，有關情況當時更在網上全程直播，有網民表示，「祿祿仔」出事後，長達7小時均無人解救，質疑基地管理有問題。

中國大熊貓保護研究中心在官方微博發布上述消息，指周四凌晨2時許，祿祿仔在基地幼兒園室外運動場，獨自爬到有吊球玩具的木架上玩耍，期間將吊球繩子纏繞身上，隨後出現掙扎行為，數分鐘後停止掙扎，不幸死亡。由於事發深夜，且祿祿仔當時在木架休息位置，巡邏人員以為牠正在架上休息，未能發現異常。

至清晨，飼養員在參觀通道對運動場內的大熊貓寶寶進行遠距離查看，祿祿仔當時背對參觀區，遠看猶如掛在木架上休息，遂未有進一步理會；至早上9時，飼養員進入運動場後才發現祿祿仔頸部和前肢被吊球玩具的繩子纏繞，通過接觸和觀察，初步判斷已死亡；經獸醫查驗後，確定祿祿仔已死亡一段時間，並採集樣品送檢。

發文最後提到，中心對祿祿仔的離去深感痛心，讓其充分認識到在安全管理存一定疏漏，並將吸取教訓，進一步加強對幼齡大熊貓投放環境富集物品的安全性檢查與評估，徹底排查園區安全隱患；同時，加強夜間值班巡邏，避免類似事件再次發生。

據指，祿祿仔是去年8月10日出生的雌性大熊貓，有網民對其的離世表示難過，提及牠的身世更覺得傷感，「祿祿仔只是一個7個月大的嬰兒熊貓啊，半歲的時候就被迫斷奶從媽媽身邊帶走送到熊貓幼兒園」；有網民更指發現祿祿仔出事後，已致電基地電話，惟無人接聽。