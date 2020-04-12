新冠肺炎：專家稱疫苗研製最快尚需一年　疫情或全球二次爆發

新冠肺炎疫情仍全破肆虐，疫苗研發情況備受外界關注，對此，上海疫情醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏上周六（11日）晚接受官媒採訪表示，按照現在做法疫苗研製最快也要一年後才完成，又認為疫情存在全球二次爆發的可能性。截至目前，內地累計81970人確診新冠肺炎、3339人死亡。

在日前解封的湖北武漢，當地衞健委公布截至周日（12日）凌晨12時，全市新增2宗死亡病例，沒有新增確診病例；全市新增無症狀感染者16人。此外，全市累計47112人治愈出院、2577人死亡；現有確診病例319人，其中重症51人、危重症43人。

張文宏表示，由於要做安全性和療效的實驗，疫苗研製正常需要一至兩年，照目前來看最快也要一年後，而即使研製成功，亦仍需綜合屆時的疫情情況、病死率高低、疫苗防護作用強弱、有無不良反應等多個因素，再考慮接種與否。張又指，北半球將進入夏天，南半球則進入冬季，病毒會互相輸送，即使到了10月疫情可能會控制一些，但由於冬天民眾較常在室內聚集，故病毒在冬天的複製程度也比較高，屆時可能會有一波疫情。

對於部分外媒指中國病例數少，張文宏否定隱瞞病例的說法，強調病例是藏不住的，並反問如果藏着很多病例，「武漢敢打開嗎？不可能的」。另就多地公布開學時間，張表示現時內地疫情基本可控，為復學提供了很好的條件，但就提醒家長稱孩子感染與否是取決於家長，家長首先要做好自己的防護，「最怕的是我們家長感染了，感染給孩子，孩子又傳染給了別的同學」。