新冠肺炎：全市新增80宗疑似病例　均來自俄羅斯同一航班

據上海市衞健委上周六（11日）通報，當地上周五（10日）80宗新冠肺炎的待排查疑似病例，均來自俄羅斯且乘坐同一航班，目前所有該航班的乘客均已落實集中隔離觀察。

內媒報道，上述為俄羅斯航空SU208航班，機型為波音B777，一共有204人名乘客，當地時間上周四（9日）晚上8時05分左右從莫斯科謝列梅捷沃國際機場起飛，至香港時間上周五（10日）早上9時抵達上海浦東機場。目前有症狀的乘客在入關後立即被送至指定醫療機構觀察，同機乘客均已落實集中隔離觀察。截至上周六凌晨12時，上海累計報告216宗境外輸入性確診病例，包括上述個案在內現有81宗待排查疑似病例。

報道指，自國外疫情蔓延，中國的國際航班被收緊，許多中轉城市和國家均突然緊急關閉口岸，導致不少留學生和華人選擇經由俄羅斯回國，目前俄羅斯已成為繼英國後中國第二大境外輸入來源地。而上海是中國接收入境國際航班最多的城市，目前也保持最多確診境外輸入人數。

此外，俄羅斯的疫情促使不少當地華人回國，惟近日網上流傳消息聲稱，隨着俄羅斯封城，大批在俄華人被驅逐出境，將有大約150萬華人會於近日分別從黑龍江綏芬河、黑河等口岸陸續回國。對此，中國駐符拉迪沃斯托克（海參崴）總領館日前向官媒澄清這是謠言，強調現時在俄華人華僑約有20萬至30萬人，且大多數人目前還是會留在俄羅斯，自行在家保持社交距離，同時又表示俄羅斯不可能大規模驅逐華人華僑，有關口岸亦早已關閉或正臨時關閉。