新冠肺炎：留英女學生轉4次機回國疑受感染　中途曾旅遊

新冠肺炎疫情肆虐各國，不少在外國讀書的中國留學生為求回國更不惜高價購買機票。在英國留學的女子小娜，早前在轉了4程機後回到黑龍江哈爾濱，惟最終在血檢時驗出病毒。她指出，飛機感染機率高，並呼籲在國外的民眾不要冒險回家，但同時自爆自己回國中途曾在柬埔寨旅遊，惹起部分網民批評。

小娜今年1月19日回英國參加畢業典禮，其後在3月26日從倫敦出發，翌日抵達卡塔爾多哈，又過了一晚再轉機到達柬埔寨金邊。她稱，自己在金邊時曾「小小的旅了個遊」，之後再到河南鄭州，最終轉機回到老家哈爾濱。她透露，目前直航機票價格高達10萬元（人民幣，下同，約11萬港元），自己今次行程亦要花費約3萬至4萬元（約3.3萬至4.4萬港元）。

不過好景不常，小娜回到哈爾濱接受血液檢測並入住酒店居家隔離後，終在上周四（9日）收到電話告知自己驗出病毒，隨即被救護車送到醫院再作檢測。雖然截至受訪當日小娜尚未證實確診，不過她仍透過內媒勸正在英國的留學生，尤其房子租好的暫不要回國，因不但直航機票難買，且如果像她一樣頻頻轉機，途中感染的機會非常大；又指卡塔爾到金邊的航班上已出現兩三宗確診個案。

對於小娜的遭遇，網民紛紛發表觀點，可以理解為何回國，只要防護做好就沒事。然而對於轉機期間旅遊這一點，部分網民則表示不認同，「天！還在金邊旅了個遊，這也太可怕了吧」。