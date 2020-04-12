非法獵捕鳥類食用　貪吃男獲刑1年2個月

江西黎川縣人民法院上周五（10日）就一宗破壞野生動物資源案作出一審判決，被告徐某犯非法獵捕、殺害珍貴、瀕危野生動物罪和非法狩獵罪成，被判囚1年2個月，處2000元（人民幣，下同，約2200港元）罰款。

法院審理查明，徐某去年4月30日與另外3名已判刑的涉案者，到黎川縣境內畲下村、資福村、華聯村、皮邊村等地沿途獵捕鳥類食用，其中2人主要負責尋鳥及射殺雀鳥，徐某則與另一人負責撿拾被射殺的雀鳥。

警方接獲民眾報案，先後拘捕3名涉案者，繳獲1支氣槍、1個充氣泵、444顆鉛彈、3顆小口徑子彈及11隻被獵殺的野生鳥類。徐某最終向警方投案自首。經鑑定，被獵殺的野生鳥類中，2隻雀鷹為國家二級重點保護野生動物，3隻環頸雉、5隻珠頸斑鳩為江西省省級重點保護野生動物，1隻八哥為江西省「三有」保護野生動物。

法院審理認為，徐某違反國家有關野生動物保護法規，夥同他人非法獵捕、殺害國家二級重點保護野生動物，在禁獵期內使用禁用的工具非法獵殺野生動物，破壞野生動物資源。鑑於徐某自首，且自願承擔鳥類資源損失及生態修復費用共1.27萬元（約1.40萬港元），確有悔罪表現，遂作出上述判決。