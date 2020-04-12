台「黑客天才」入侵高鐵系統　詐20萬新台幣獲刑半年

因曾刪除Facebook創辦人朱克伯格的貼文而聲名大噪的台灣「黑客天才」張啟元，早前操縱高鐵訂票系統主機，將本來只有40元（新台幣，下同，約10港元）的退票金額擅改為20萬元（約5.15萬港元），惟因系統及時發現異常而未能得逞。桃園地院近日依違法製作財產權紀錄取得財產未遂罪，判張男6個月徒刑。

案情指，張啟元前年12月7日利用手機進入高鐵T-Express訂票系統APP，先訂購一張40元南港至台北站的車票，之後改以手提電腦進入系統嘗試改票價失敗後，遂以原價買票，再以相同手法進入系統，透過修改退票及手續費金額等手法干擾高鐵主機，成功退款20萬元。所幸的是，檢核系統及時發現異常，進行舉報。

張啟元應訊時辯稱，他並非想騙財，而是希望台灣資安更加進步，又指若他是惡意攻擊就不會使用真實姓名。其律師亦稱，張具備資訊系統漏洞偵測專業技能，並主動為Facebook等國際企業進行偵測，屬「白帽黑客」。不過法院認為，張過去曾三度利用客運公司統聯的售票系統漏洞，將票面金額更改為1元（約0.25港元）後購票，其中一次更使用車票搭車，被台中地院判他拘役60天確定，因此對其辯稱不予採信，遂作上述判決。