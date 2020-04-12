慈父母為孩子拿風箏　遭高壓線電流擊傷雙雙截肢

隨着天氣開始和暖，吉林長春德惠市不少民眾會與家人外出放風箏，以享天倫之樂。然而內媒上周六（11日）報道，家住天台鎮的何海會與妻子日前帶兩孩子在放風箏，但風箏不慎掛到高壓線上，夫妻二人試着用桿子拿回風箏，卻遭電流擊傷，雙雙被送進醫院重症監護室，就此打破這四口之家的安寧。

事發於本月2日傍晚，何海會與妻子王繼穎不忍見孩子哭鬧非要回風箏，加上也沒有地方去買，於是就試着拿回風箏，結果便出事了。家人發現後趕緊報案，將夫妻二人送到德惠市人民醫院，但因傷勢過重，他們隨後又被轉到吉林大學第一醫院燒傷外科救治。

雖然過了一周，二人已恢復意識，但目前仍未完全脫離危險，留在重症監護室治療。據醫生介紹，何海會與王繼穎均四肢受損，需要做截肢手術，其中男方截了四肢，女方一開始則留了一隻腳，惟後來也是留不住了。此外，男方還有急性腎衰竭等問題。

保守估計，二人的治療費用達約20萬元人民幣（約22萬港元），令收入微薄的何家捉襟見肘。目前，傷者的治療費用需依靠家屬自行籌措，以及當地政府及團體的捐助。王繼穎的弟弟王繼光也表示，實在無法負擔治療費，「家中就剩一個老母親領着孩子，我挺難受的，大家伸出援助之手幫幫這家人吧」。