洞口縣6人落水釀2死3失蹤　官方：開閘放水屬原因之一

湖南邵陽洞口縣多名民眾上周五（10日）在縣城二橋附近落水，事件釀成2死3失蹤，失蹤者包括一名下水援救的普通市民。對此，洞口縣委宣傳部相關負責人上周六（11日）透露，截至當晚搜救工作仍在進行中，而景觀閘開閘放水是造成事故的原因之一。

據洞口縣應急管理局通報，事件共有6人落水，有3人被搜救上岸，其中2人經搶救無效死亡，1人無生命危險。遇難者家屬向女士表示，除下水援救者外，剩餘5名落水者都是她的親人，分別是其姐姐、弟媳、外甥女、10歲的兒子和6歲的侄子，其中死者是姐姐和弟媳，外甥女則無礙；又透露他們事發時正在沙洲上游玩，但現場突然漲水導致被沖走。另一名現場參與救人的陳先生則表示，當時水很深，腳站不到底，自己大約遊了100米，最終成功將女孩救上了岸。

有民眾透露，平時大橋下水位不高，常人會走到河中間的沙洲上玩，突然漲水的原因能是因為開閘放水。對此，縣委宣傳部負責人承認這是事故的原因之一，但對於涉事者在沙洲玩的過程中到底發生了甚麼，則仍有待進一步調查。