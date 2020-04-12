新冠肺炎：黑人疑被強行帶走檢疫　尼日利亞官員促交代

網傳在廣州有尼日利亞公民被強行收繳護照，尼國駐當地總領館人員到場交涉。

廣東省廣州市近日出現的多宗新冠肺炎境外輸入疫情，均與來自非洲的外籍人士有關，網上亦傳出有非洲人士被強行帶走檢疫或粗暴對待的消息。尼日利亞眾議院議長格巴雅比阿密拉（Femi Gbajabiamila）上周六（11日）會見中國駐當地大使周平劍，就網傳在廣州的尼日利亞公民被收繳護照的事件，要求周作出交代。

近日網傳3名居住在廣州三元里一處公寓的尼利日利人，被防疫人員要求從公寓帶走接受隔離，並強行收繳各人的護照。之後據指為尼日利亞駐廣州總領事館的人員到場與在場人員交涉，並取回各人的護照。另一畫面則顯示，該尼日利亞駐總領事館人員以英文，與一名穿西裝、自稱廣州外事辦主任的中國男子對質，認為中方人員的行為不符合國際規定。

格巴雅比阿密拉上周六在其社交網Twitter表示當日與周平劍見面，就該國公民在中國受不禮貌對待表示關注。格巴雅比阿密拉又利用手機向周出示涉事的畫面，而周則承諾了解事件後向他回覆。另尼日利亞外長奧尼亞馬（Geoffrey Onyeama）也於上周五（10日）約見周平劍，要求中國當局立即就網傳事件介入調查並處理。

除尼日利亞外，非盟主席及加納、肯尼亞等非洲國家也分別傳召中國駐當地大使並就事件表態，其中肯尼亞外交部發聲明表示，已收到中國駐內羅畢大使館的回覆，中方稱「將會立刻採取行動，保證非洲公民的合法權益」。而在美國，國務院一名發言人則表示關注非洲人在中國被仇視的現象，又形容事件顯示中國與非洲的合作夥伴關係非常「淺薄空洞」。