泰國設會員制同志直播平台　播猥褻男童過程獲利

南韓早前爆出「N號房」事件引發社會對未成年人遭性侵的關注。中國黑龍江省雙鴨山市亦發生同類事件，疑犯在泰國設立直播平台謀利，安排不滿14歲的男童作淫穢表演，用戶註冊後可收看色情直播。

據裁判文書網近日公開雙鴨山市集賢縣法院一份判決書，案情指，2019年6月雙鴨山市公安局網警在網絡巡查時發現，一個男同性戀直播平台的畫面中，有未成年人淫穢的表演。警方經搜證後，同年7月至8月將平台主播王佳軍，以及直播平台管理運營成員謝中勇、彭均等6人逮捕歸案。

調查發現，謝、彭二人於2019年3月至6月合資在泰國芭堤雅市租用工作室運營男同性戀直播平台，讓客戶下載電腦軟件或手機App後，以38元（人民幣，下同，約42港元）註冊成會員收看直播，另平台又從觀眾充值給主播刷禮物中分成獲利。據彭供稱，平台運營約70天已招攬70至80名主播，累計註冊會員上萬人，謝、彭二人獲利共約40萬元（約44萬港元）。

案中第一被告王佳軍是平台其中一名主播，於2009年分別因犯強姦和猥褻兒童罪被判刑，2013年刑滿獲釋。王涉嫌於2019年5月至6月期間，在集賢縣一住宅單位內猥褻兩名12和13歲的男童，並透過平台直播數十次。12歲的被害男童張某供稱，與王同住期間，每晚都被對方摟着裸睡，前者又用手摸他。

案件於去年12月27日一審宣判，集賢縣法院依組織淫穢表演及猥褻兒童罪，合併判處王佳軍有期徒刑9年，並罰款10萬元（約11萬港元）。至於其餘被告人謝中勇、彭均等5人，因犯組織淫穢表演罪，分別判刑6個月至4年不等，罰款1萬至30萬元（約1.1萬至33萬港元），另各人犯罪所得均沒收，並上繳國庫。