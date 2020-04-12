新冠肺染：台多3宗確診　日月潭代客蒸口罩惹議

台灣周日（12日）公布新增3宗新冠肺炎確診病例，累計確診數目增至388宗。唯一新增本地個案的男患者，曾列接觸者接受隔離，經排除後再接受檢驗才確診。早前流行疫情指揮中心表示口罩可以用電飯煲乾蒸消毒後重用，著名景點日月潭近日推出代蒸口罩服務，卻被醫生質疑做法恐造成交叉感染。

台衞福部部長陳時中在記者會上稱，新增本地確診的20歲男患者，與早前從美國回台的確診者同住，因而被列為接觸者接受居家隔離。男患者隔離期間未確診，經解除隔離後才發現隔離期間曾出現過敏症狀，因而再接受採樣檢驗，周日確診。

至於新增境外輸入個案中一名40多歲男性，今年2月20日曾前往美國工作，3月25日出現咳嗽、喉嚨痛等症狀後曾自行服藥，上周五（10日）返台時於機場接受採樣檢驗後確診。另一名40多歲女確診則曾於1月13日前往英國探親，4月2日返台後接受居家檢疫期間喪失味覺及嗅覺，翌日就醫採樣檢驗，周日確診。

早前陳時中在疫情記者會上表示可用電飯煲乾蒸口罩進行消毒並重用，藉此節省口罩用量。日月潭伊達邵遊客中心其後推出替遊客免費代蒸口罩服務，卻被中國醫藥大學兒童醫院兒童感染科主任黃高彬醫生質疑，市民蒸口罩期間有可能污染電飯煲，從而造成交叉感染。

伊達邵管理站周日（12）澄清，該服務並非讓民眾自行使用，而是由專人操作，且每次消毒前後工作人員都會消毒雙手及電飯煲。惟服務被質疑存在感染風險，該中心將再請教醫生，再決定是否繼續。