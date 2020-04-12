疑被男友嫌棄非處女　北大女生自殺身亡

北京大學法學院大三女學生包麗，疑因並非處女受到男友牟林翰精神折磨後，早前服藥自殺後陷入昏迷。事件曝光後，牟林翰受到網民口誅筆伐。包麗的母親周日（12日）證實，女兒已於上周六（11日）中午去世，斥牟林翰一直未有與她聯繫，女兒至死未能聽到牟的道歉。

包麗母親周日接受內媒採訪時啜泣不止，稱女兒「如果不是遇到牟林翰，也不會有現在的事情發生」。她表示，從包麗自殺到住院期間，牟林翰除交了一點治療費用外，一直對女兒不聞不問，亦從未主動聯繫她。她明言，雖然去年11月向警方報案，惟一直未有回音，絕不會放棄追究牟林翰的法律上責任。

綜合內媒此前報道，曾是北京大學學生會文藝部長的包麗，2017年與時任學生會執委副主席牟林翰認識，翌年墮入愛河。惟及後，牟林翰得悉包麗並非處女後，多番侮辱、精神折磨包麗，例如要求包麗稱呼自己為「主人」，在身上紋「我是牟林翰的狗」，甚至要求包麗先懷孕再墮胎及接受絕育手術等證明愛意。兩人曾多次爭執，但包麗離不開牟林翰，最終在去年10月9日服藥自殺，雖被送院搶救，惟醫生及後宣布她「腦死亡」。

包麗母親在女兒留院期間，整理女兒物件時，發現女兒與牟林翰的微信對話紀錄才驚悉緣由，遂向媒體曝光事件。去年12月，事件經內媒報道後，引起廣泛討論，牟林翰曾承認包麗自殺與他有關，卻辯稱是自己照顧不好女友，又否認曾精神控制女友。