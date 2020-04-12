新冠肺炎：醫療廢物處理能力提升　未影響環境安全

新冠肺炎疫情持續，國務院聯防聯控機制周日（12日）舉行例行記者會，國家衞生健康委規劃司司長毛群安指出，「愛國衞生運動」（下稱「運動」）是中國防控傳染病的一個傳統，由政府牽頭、多部門合作、全民參與，是具中國特色的全民健康促進行動；生態環境部固體廢物與化學品司副司長周志強表示，目前醫療廢物、醫療污水的處理處置平穩有序，暫時未發現因疫情影響環境安全的情況。

毛群安指出，「運動」可追溯到1952年，在防控鼠疫、血吸蟲病、沙士（SARS）期間都發揮過作用。而目前「運動」會針對疫情不同的階段，開展了一系列的專項行動；同時改善城鄉環境衞生面貌，加強相關設施的管理維護；又會對個人防護等展開宣傳，通過廣泛的社會發動，引導全民參與，群防群控。

周志強表示，生態環境部會100%覆蓋醫療機構及設施環境監管與服務，同時要對醫療廢物、醫療污水做到100%收集和處理；截至上周五（10日），內地處理醫療廢物的能力達每日6074噸，相比疫情爆發初期提高了23.9%，其中周五當日涉疫情醫療廢物為262.6噸；而武漢市的醫療廢物的產生量已由高峰的每日247噸下降至每日117噸。

周志強又指，近日內地正在設點測試建立「無廢城市」，通過推動形成綠色發展方式和生活方式，持續推進固體廢物源頭減量和資源化利用，最大限度減少填埋量；試點會通過發布綠色生活方式指南，制訂標準，引導市民實踐綠色低碳生活；加強落實塑膠污染治理限制生產、銷售和使用一次性不可降解塑膠袋、塑膠餐具；全面推進速遞包裝的綠色治理、做好垃圾分類、加強宣傳。